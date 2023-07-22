Північна Корея випустила кілька крилатих ракет у море
Субота, 22 липня 2023, 02:38
Північна Корея запустила кілька крилатих ракет у Жовте море між Китаєм і Корейським півостровом у суботу.
Джерело: Yonhap з посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї
Деталі: Пуски ракет відбулися близько 4:00 ранку за місцевим часом через три дні після того, як Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності в Японське море.
"Південнокорейські та американські розвідувальні органи аналізують запуски, які відбулися близько 4:00 ранку, щоб дізнатися більше про тип запущених ракет та інші деталі", – зазначають в Об’єднаному комітеті Південної Кореї.
Нагадаємо:
- Минулого тижня КНДР вдруге запустила свою найновішу міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-18. Під час попереднього випробування цієї ракети мешканцям півночі Японії порадили ховались у бомбосховища.
- У вівторок у порт Південної Кореї Бузан зайшла американська субмарина типу "Огайо", яка є носієм балістичних ракет.