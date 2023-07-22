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Північна Корея випустила кілька крилатих ракет у море

Субота, 22 липня 2023, 02:38
Північна Корея випустила кілька крилатих ракет у море
Ілюстративне фото: tengrinews

Північна Корея запустила кілька крилатих ракет у Жовте море між Китаєм і Корейським півостровом у суботу.

Джерело: Yonhap з посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї

Деталі: Пуски ракет відбулися близько 4:00 ранку за місцевим часом через три дні після того, як Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності в Японське море.

"Південнокорейські та американські розвідувальні органи аналізують запуски, які відбулися близько 4:00 ранку, щоб дізнатися більше про тип запущених ракет та інші деталі", – зазначають в Об’єднаному комітеті Південної Кореї.

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Теми: Північна Корея
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