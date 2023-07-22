Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет в море

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в Желтое море между Китаем и Корейским полуостровом в субботу.

Источник: Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи

Детали: Пуски ракет состоялись около 4:00 утра по местному времени через три дня после того, как Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в Японское море.

"Южнокорейские и американские разведывательные органы анализируют запуски, которые произошли около 4:00 утра, чтобы узнать больше о типе запущенных ракет и других деталях", – отмечают в Объединенном комитете Южной Кореи.

Реклама:

Напомним: