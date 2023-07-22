Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет в море

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в Желтое море между Китаем и Корейским полуостровом в субботу.

Источник: Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи

Детали: Пуски ракет состоялись около 4:00 утра по местному времени через три дня после того, как Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в Японское море.

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"Южнокорейские и американские разведывательные органы анализируют запуски, которые произошли около 4:00 утра, чтобы узнать больше о типе запущенных ракет и других деталях", – отмечают в Объединенном комитете Южной Кореи.

Напомним:

На прошлой неделе КНДР во второй раз запустила свою новейшую межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-18. Во время предыдущего испытания этой ракеты жителям севера Японии посоветовали прятались в бомбоубежища.

Hwasong-18. Во время предыдущего испытания этой ракеты жителям севера Японии посоветовали Во вторник в порт Южной Кореи Бузан зашла американская субмарина типа "Огайо", которая является носителем баллистических ракет.