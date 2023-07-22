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ВМС США вперше може очолити жінка

Ольга Глущенко Субота, 22 липня 2023, 03:34
ВМС США вперше може очолити жінка
у центрі – Ліза Франчетті, фото: ВМС США

Президент Джо Байден висунув на посаду керівника Військово-морських сил США адмірала Лізу Франчетті.

Джерело: повідомлення Білого дому, Reuters

Деталі: Якщо її кандидатуру буде затверджено, вона стане першою жінкою в історії ВМС, яка обійме цю посаду, і першою жінкою в Об'єднаному комітеті начальників штабів.

За даними Reuters, рішення Байдена стало несподіванкою. Чиновники Пентагону очікували, що посаду отримає адмірал Семюель Папаро, який очолює військово-морські сили в Тихому океані і має досвід боротьби зі зростаючою загрозою з боку Китаю.

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"Протягом своєї кар’єри адмірал Франчетті продемонструвала великий досвід як в оперативній, так і в політичній сферах.

Вона є другою жінкою в історії ВМС США, яка отримала звання чотиризіркового адмірала, і після затвердження її на цій посаді вона знову увійде в історію як перша жінка на посаді начальника Військово-морських операцій і в Об'єднаному комітеті начальників штабів", – сказав Байден.

Франчетті служить в американському флоті з 1985 року. Наразі вона обіймає посаду заступника начальника Військово-морських операцій.

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Теми: СШАфлотБайден
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