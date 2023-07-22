ВМС США впервые может возглавить женщина

Президент Джо Байден выдвинул на должность руководителя Военно-морских сил США адмирала Лизу Франчетти.

Источник: сообщение Белого дома, Reuters

Детали: Если ее кандидатура будет утверждена, она станет первой женщиной в истории ВМС, которая займет эту должность, и первой женщиной в Объединенном комитете начальников штабов.

По данным Reuters, решение Байдена стало неожиданностью. Чиновники Пентагона ожидали, что должность получит адмирал Сэмюэль Папаро, который возглавляет военно-морские силы в Тихом океане и имеет опыт борьбы с растущей угрозой со стороны Китая.

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"На протяжении своей карьеры адмирал Франчетти продемонстрировала большой опыт как в оперативной, так и в политической сферах.

Она является второй женщиной в истории ВМС США, получившей звание четырехзвездочного адмирала, и после утверждения ее в этой должности она снова войдет в историю как первая женщина на посту начальника Военно-морских операций и в Объединенном комитете начальников штабов", -– сказал Байден.

Франчетти служит в американском флоте с 1985 года. Сейчас она занимает должность заместителя начальника Военно-морских операций.