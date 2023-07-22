Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Великі втрати і погане забезпечення: окупанти на Луганщині не хочуть воювати – штаб

Ольга Глущенко Субота, 22 липня 2023, 07:25
Великі втрати і погане забезпечення: окупанти на Луганщині не хочуть воювати – штаб
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО МІНОБОРОНИ РФ

Росіяни, які беруть участь в бойових діях у районі Першотравневого на Луганщині, через втрати і несвоєчасне забезпечення, хочуть залишити свої підрозділи та втекти в Росію.

Джерело:Генштаб

Дослівно: "В підрозділах мотострілецького полку окупантів, який бере участь в бойових діях в районі Першотравневого на Луганщині, російські військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану".

Деталі: За даними штабу, основними чинниками, які негативно впливають на вояк загарбників, є великі втрати в живій силі під час ведення бойових дій, несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами та невизначеність з термінами поповнення особового складу підрозділів, що зазнали бойових втрат.

Реклама:

У Генштабі зазначають, що у зв’язку з цим збільшується кількість бажаючих залишити свої підрозділи та вибути з районів ведення бойових дій до Російської Федерації.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ГенштабвійнаЛуганська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ одеському Будинку профспілок вибухнула граната, є загиблий

"Не віримо, що РФ не захоче повернутися": Зеленський виступив з нагоди Дня державності

"Слуга" Кривошеєв написав заяву про вихід з партії: не влаштовує кадрова політика

Повітряні сили прокоментували ідею відновити авіапольоти в Україні: Ракети РФ долітають усюди

Прикордонники про "вагнерівців" у Білорусі: Нагнітають ситуацію

Перші танки Abrams можуть прибути в Україну у вересні – ЗМІ

Усі новини...
Генштаб
Сили оборони знищили ще 640 окупантів, 7 танків і 11 БпЛА ворога
На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії – зведення
Ворог тисне на 5 напрямках фронту, відбулось 33 бойових зіткнення – Генштаб
Останні новини
12:27
Ракетна небезпека: в Україні на 10 хвилин оголошували масштабну повітряну тривогу
12:26
Підрив Каховської ГЕС: уряд спростив бюрократичні умови для забезпечення постраждалих питною водою
12:03
ЗМІ дізнались, що включатимуть нові санкції ЄС проти Білорусі
12:02
Справу Шарія про співпрацю з ФСБ Росії передали до суду
11:56
фотоВ одеському Будинку профспілок вибухнула граната, є загиблий
11:44
КРАІЛ з початку року виявила близько 750 нелегальних онлайн-казино
11:40
Орбан закликав до переговорів з Путіним та повторив маячню про війну до останнього українця
11:29
Ракові клітини вбиватимуть самі себе: науковці розробляють нові ліки проти онкології
11:20
"Не віримо, що РФ не захоче повернутися": Зеленський виступив з нагоди Дня державності
11:16
Через негоду без світла понад 140 тисяч споживачів – Міненерго
Усі новини...
Реклама: