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Великі втрати і погане забезпечення: окупанти на Луганщині не хочуть воювати – штаб

Ольга Глущенко Субота, 22 липня 2023, 07:25
Великі втрати і погане забезпечення: окупанти на Луганщині не хочуть воювати – штаб
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО МІНОБОРОНИ РФ

Росіяни, які беруть участь в бойових діях у районі Першотравневого на Луганщині, через втрати і несвоєчасне забезпечення, хочуть залишити свої підрозділи та втекти в Росію.

Джерело:Генштаб

Дослівно: "В підрозділах мотострілецького полку окупантів, який бере участь в бойових діях в районі Першотравневого на Луганщині, російські військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану".

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Деталі: За даними штабу, основними чинниками, які негативно впливають на вояк загарбників, є великі втрати в живій силі під час ведення бойових дій, несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами та невизначеність з термінами поповнення особового складу підрозділів, що зазнали бойових втрат.

У Генштабі зазначають, що у зв’язку з цим збільшується кількість бажаючих залишити свої підрозділи та вибути з районів ведення бойових дій до Російської Федерації.

Теми: ГенштабвійнаЛуганська область
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