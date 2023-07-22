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Большие потери и плохое обеспечение: оккупанты на Луганщине не хотят воевать – штаб

Ольга ГлущенкоСуббота, 22 июля 2023, 07:25
Большие потери и плохое обеспечение: оккупанты на Луганщине не хотят воевать – штаб
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО МИНОБОРОНЫ РФ

Россияне, которые участвуют в боевых действиях в районе Первомайского на Луганщине, из-за потерь и несвоевременного обеспечения, хотят оставить свои подразделения и сбежать в Россию.

Источник: Генштаб

Дословно: "В подразделениях мотострелкового полка оккупантов, который участвует в боевых действиях в районе Першотравневого на Луганщине, российские военнослужащие имеют низкий уровень морально-психологического состояния".

Детали: По данным штаба, основными факторами, которые негативно влияют на вояк захватчиков, являются большие потери в живой силе при ведении боевых действий, несвоевременное обеспечение оккупантов боеприпасами и неопределенность со сроками пополнения личного состава подразделений, понесших боевые потери.

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В Генштабе отмечают, что в связи с этим увеличивается количество желающих оставить свои подразделения и выбыть из районов ведения боевых действий в Российскую Федерацию.

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Темы: ГенштабвойнаЛуганская область
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