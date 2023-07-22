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Глава МЗС Британії відклав поїздку до Пекіна на тлі зникнення китайського колеги – ЗМІ

Ольга Глущенко , Роман ПетренкоСубота, 22 липня 2023, 08:56
Глава МЗС Британії відклав поїздку до Пекіна на тлі зникнення китайського колеги – ЗМІ
глава МЗС китаю цінь ган, фото getty

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відклав заплановану на цей місяць поїздку до Пекіна на тлі таємничого зникнення високопоставленого китайського дипломата.

Джерело: Bloomberg з посиланням на джерела

Деталі: Зазначається, що таке рішення пов’язане з відсутністю у публічному просторі міністра закордонних справ Китаю Цінь Гана, яке триває майже місяць.

Востаннє дипломата бачили на публіці 25 червня, коли він зустрічався з офіційними особами з Росії, Шрі-Ланки та В'єтнаму, які приїхали з візитом.

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На нещодавніх дипломатичних зустрічах Ціня замінював колишній міністр закордонних справ Ван І.

У матеріалі йдеться, що два джерела видання сказали, що ситуація з Цінем була головною причиною того, що міністр закордонних справ відклав свою поїздку, хоча третє джерело зазначило, що "це було одним з кількох факторів".

Довідково: Цинь Ган востаннє фігурував у новинах 25 червня, коли він провів у Пекіні зустріч зі своїм колегою зі Шрі-Ланки.

ВІДЕО ДНЯ

Після цього заходу він зник.

В інтернеті з’явилися чутки щодо причин його зникнення.

Одна з найпоширеніших чуток полягає в тому, що Цинь Ган, нібито, перебуває під слідством, після того, як виявилося, що в нього є якийсь романтичний зв'язок на стороні, тобто йдеться про подружню невірність.

Теми: Велика БританіяКитайдипломатичні відносини
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