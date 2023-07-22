Глава МЗС Британії відклав поїздку до Пекіна на тлі зникнення китайського колеги – ЗМІ

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відклав заплановану на цей місяць поїздку до Пекіна на тлі таємничого зникнення високопоставленого китайського дипломата.

Джерело: Bloomberg з посиланням на джерела

Деталі: Зазначається, що таке рішення пов’язане з відсутністю у публічному просторі міністра закордонних справ Китаю Цінь Гана, яке триває майже місяць.

Востаннє дипломата бачили на публіці 25 червня, коли він зустрічався з офіційними особами з Росії, Шрі-Ланки та В'єтнаму, які приїхали з візитом.

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На нещодавніх дипломатичних зустрічах Ціня замінював колишній міністр закордонних справ Ван І.

У матеріалі йдеться, що два джерела видання сказали, що ситуація з Цінем була головною причиною того, що міністр закордонних справ відклав свою поїздку, хоча третє джерело зазначило, що "це було одним з кількох факторів".

Довідково: Цинь Ган востаннє фігурував у новинах 25 червня, коли він провів у Пекіні зустріч зі своїм колегою зі Шрі-Ланки.

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Після цього заходу він зник.

В інтернеті з’явилися чутки щодо причин його зникнення.

Одна з найпоширеніших чуток полягає в тому, що Цинь Ган, нібито, перебуває під слідством, після того, як виявилося, що в нього є якийсь романтичний зв'язок на стороні, тобто йдеться про подружню невірність.