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Глава МИД Британии отложил поездку в Пекин на фоне исчезновения китайского коллеги – СМИ

Ольга Глущенко, Роман ПетренкоСуббота, 22 июля 2023, 08:56
Глава МИД Британии отложил поездку в Пекин на фоне исчезновения китайского коллеги – СМИ
глава Мид китая цинь ган, фото getty

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил запланированную на этот месяц поездку в Пекин на фоне таинственного исчезновения высокопоставленного китайского дипломата.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники

Детали: Отмечается, что такое решение связано с отсутствием в публичном пространстве министра иностранных дел Китая Цинь Гана, которое длится почти месяц.

Последний раз дипломата видели на публике 25 июня, когда он встречался с официальными лицами из России, Шри-Ланки и Вьетнама, которые приехали с визитом.

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На недавних дипломатических встречах Циня заменял бывший министр иностранных дел Ван И.

В материале говорится, что два источника издания сказали, что ситуация с Цинем была главной причиной того, что министр иностранных дел отложил свою поездку, хотя третий источник отметил, что "это было одним из нескольких факторов".

Справочно: Цинь Ган в последний раз фигурировал в новостях 25 июня, когда он провел в Пекине встречу со своим коллегой из Шри-Ланки.

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После этого мероприятия он исчез.

В интернете появились слухи о причинах его исчезновения.

Один из самых распространённых слухов заключается в том, что Цинь Ган, якобы, находится под следствием, после того, как оказалось, что у него есть какая-то романтическая связь на стороне, то есть речь идёт о супружеской неверности.

Темы: ВеликобританияКитайдипломатические отношения
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