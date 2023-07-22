Гутцайт не випускає з країни легендарного шахіста для участі у Кубку світу

Міністерство молоді та спорту не надає дозвіл на виїзд 54-річному українському шаховому гросмейстеру Василю Іванчуку для участі в Кубку світу-2023.

Джерело: Міжнародна федерація шахів

Деталі: За даними федерації, український гросмейстер Василь Іванчук отримав від FIDE wild card на участь у Кубку світу, який стартує 29 липня в Баку.

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Вони нагадують, що Іванчук проживає у Львові. Згідно з законодавством, йому потрібен дозвіл Міністерства молоді та спорту на виїзд з країни, оскільки він не досяг 60-річного віку.

Дослівно: "Такий дозвіл не був наданий. Офіційний запит від організаторів чемпіонату світу, Азербайджанської шахової федерації, також був відхилений.

Щоб вирішити цю ситуацію, деякі з найкращих гросмейстерів світу підписали відкритий лист до міністра молоді та спорту пана Вадима Гутцайта.

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Ми просимо шахову спільноту підтримати цю ініціативу, поширивши лист, і сподіваємося, що більше гросмейстерів висловлять свою підтримку гросмейстеру Іванчуку".

Більше деталей: На цей Кубок заявлено також 12 росіян, які виступатимуть у нейтральному статусі.

На сторінці Міністерства спорту немає згадки про цей турнір.

Довідково: Іванчук - один із найсильніших українських шахістів усіх часів, у 1990–2000-х роках входив у десятку найкращих на планеті.

Він віцечемпіон світу за версією FIDE 2002 року, а також чемпіон Європи 2004 року, чемпіон світу з бліцу 2007 року, чемпіон світу зі швидких шахів 2016 року та чотириразовий переможець шахових олімпіад: 1988, 1990, 2004 і 2010 років.