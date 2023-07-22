Гутцайт не выпускает из страны легендарного шахматиста для участия в Кубке мира

Министерство молодежи и спорта не предоставляет разрешение на выезд украинскому шахматному гроссмейстеру Василию Иванчуку для участия в Кубке мира-2023.

Источник: Международная федерация шахмат

Детали: По данным федерации, украинский гроссмейстер Василий Иванчук получил от FIDE wild card на участие в Кубке мира, который стартует 29 июля в Баку.

Они напоминают, что Иванчук проживает во Львове. Согласно законодательству, ему нужно разрешение Министерства молодежи и спорта на выезд из страны, поскольку он не достиг 60-летнего возраста (ему 54).

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Дословно: "Такое разрешение не было предоставлено. Официальный запрос от организаторов чемпионата мира, Азербайджанской шахматной федерации, также был отклонен.

Чтобы решить эту ситуацию, некоторые из лучших гроссмейстеров мира подписали открытое письмо к министру молодежи и спорта господину Вадиму Гутцайту.

Мы просим шахматное сообщество поддержать эту инициативу, распространив письмо, и надеемся, что больше гроссмейстеров выразят свою поддержку гроссмейстеру Иванчуку".

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Больше деталей: На этот Кубок заявлено также 12 россиян, которые будут выступать в нейтральном статусе.

На странице Министерства спорта нет упоминания об этом турнире.

Справочно: Иванчук - один из сильнейших украинских шахматистов всех времен, в 1990-2000-х годах входил в десятку лучших на планете.

Он вице-чемпион мира по версии FIDE 2002 года, а также чемпион Европы 2004 года, чемпион мира по блицу 2007 года, чемпион мира по быстрым шахматам 2016 года и четырехкратный победитель шахматных олимпиад: 1988, 1990, 2004 и 2010 годов.