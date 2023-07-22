Росіянина не ув'язнили за вбивство дружини, бо він воював в Україні
Суд вирішив не саджати військового, який убив дружину, а пом'якшувальною обставиною стала участь у війні в Україні.
Джерело: "Агентство" з посиланням на судовий реєстр РФ
Деталі: За словами видання, учасникам війни давно призначають більш м'які вироки, але це перша відома справа, за якою війна стала пом'якшувальною обставиною при вбивстві.
Єфрейтора Едуарда Бітарова визнали винним у вбивстві в стані афекту, стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
Суд вирішив обмежитися обмеженням по військовій службі з утриманням 10% від забезпечення в дохід держави.
Серед обставин, що пом'якшують покарання, суд визнав, зокрема, його участь у війні в Україні та наявність статусу "ветерана бойових дій".
Інші пом'якшувальні обставини - визнання провини, наявність дітей, перше притягнення до кримінальної відповідальності, позитивні характеристики, часткова компенсація моральної шкоди потерпілим.
Раніше місцеві ЗМІ писали, що Бітаров убив колишню дружину "з особливою жорстокістю": він завдав їй 16 ударів ножем.
В апеляції рідні жертви також наполягали, що докази у справі вказують на катування і вбивство з особливою жорстокістю.
Крім того, як вказували родичі, Бітаров на суді неодноразово змінював свідчення: спочатку він говорив про самооборону, потім - про аморальну поведінку жінки.