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Россиянина не посадили за убийство жены, потому что он воевал в Украине

Роман ПетренкоСуббота, 22 июля 2023, 13:45
Россиянина не посадили за убийство жены, потому что он воевал в Украине
российский вояка, фото иллюстративное: ura.ru

Суд решил не сажать военного, убившего жену, а смягчающим обстоятельством стало участие в войне в Украине.

Источник: "Агентство" со ссылкой на судебный реестр РФ

Детали: По словам издания, участникам войны давно назначают более мягкие приговоры, но это первое известное дело, по которому война стала смягчающим обстоятельством при убийстве.

Ефрейтора Эдуарда Битарова признали виновным в убийстве в состоянии аффекта, статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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Суд решил ограничиться ограничением по военной службе с удержанием 10% от довольствия в доход государства.

Среди обстоятельств, смягчающих наказание, суд признал, в том числе его участие в войне в Украине и наличие статуса "ветерана боевых действий".

Другие смягчающие обстоятельства — признание вины, наличие детей, первое привлечение к уголовной ответственности, положительные характеристики, частичная компенсация морального вреда потерпевшим.

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Раньше местные СМИ писали, что Битаров убил бывшую жену "с особой жестокостью": он нанес ей 16 ударов ножом.

В апелляции родные жертвы также настаивали, что доказательства в деле указывают на истязание и убийство с особой жестокостью.

Кроме того, как указывали родственники, Битаров на суде неоднократно менял показания: сначала он говорил о самообороне, потом — об аморальном поведении женщины.

Темы: Росcияпропагандавойнаубийство
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