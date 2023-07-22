Військові скаржаться на неякісні турнікети. У Медичних силах запевняють, що все добре

турнікети, про які повідомляє назарова

Бойовий медик, інструктор з тактичної медицини Маша Назарова поскаржилася на неякісні турнікети у військових, які не зупиняють кров. Тим часом Командування Медичних сил підтвердило ефективність турнікетів.

Джерело: Назарова у Facebook, Командування Медичних сил

Пряма мова Назарової: "Триває 10 рік війни, волонтери і благодійники невпинно збирають кошти на якісні турнікети для захисників, тисячі людей навчились одним поглядом по фото відрізнити китайське лайно, яке не зупиняє кровотечу і вбиває.

В мережі з’являється фото виданих Командуванням медичних сил турнікетів - я їх навіть для тренувань не можу використовувати, вони рвуться з пари обертів".

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Деталі: Вона також посилається на історію, в якій один з військових, ймовірно, загинув через неякісний турнікет.

Тим часом Командування Медичних сил провело перевірку.

Дослівно: "Аптечки надійшли як матеріально-технічна допомога від наших міжнародних партнерів.

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Після заяви начальника медичної служби однієї з військових частин, видача аптечок була призупинена, була проведена службова перевірка.

Отже, результати перевірки показали, що поширена в медіа інформація щодо несправності турнікетів у зазначених аптечках не знайшла підтвердження!

Що стосується позиції Десантно-штурмових військ, то неефективності в турнікетах у вказаних аптечок, які надійшли у якості міжнародної технічної допомоги - не встановлено!".