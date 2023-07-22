Военные жалуются на некачественные турникеты. В Медицинских силах уверяют, что все хорошо
Боевой медик, инструктор по тактической медицине Маша Назарова пожаловалась на некачественные турникеты у военных, которые не останавливают кровь. Между тем Командование Медицинских сил подтвердило эффективность турникетов.
Источник: Назарова в Facebook, Командование медицинских сил
Прямая речь Назаровой: "Продолжается 10 год войны, волонтеры и благотворители неустанно собирают средства на качественные турникеты для защитников, тысячи людей научились одним взглядом по фото отличить китайское дерьмо, которое не останавливает кровотечение и убивает.
В сети появляется фото выданных Командованием медицинских сил турникетов - я их даже для тренировок не могу использовать, они рвутся с пары оборотов".
Детали: Она также ссылается на историю, в которой один из военных, вероятно, погиб из-за некачественного турникета.
Между тем Командование Медицинских сил провело проверку.
Дословно: "Аптечки поступили в качестве материально-технической помощи от наших международных партнеров.
После заявления начальника медицинской службы одной из воинских частей, выдача аптечек была приостановлена, была проведена служебная проверка.
Итак, результаты проверки показали, что распространенная в медиа информация о неисправности турникетов в указанных аптечках не нашла подтверждения!
Что касается позиции Десантно-штурмовых войск, то неэффективности в турникетах у указанных аптечек, поступивших в качестве международной технической помощи - не установлено!".