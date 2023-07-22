Военные жалуются на некачественные турникеты. В Медицинских силах уверяют, что все хорошо

турникеты, о которых сообщает Назарова

Боевой медик, инструктор по тактической медицине Маша Назарова пожаловалась на некачественные турникеты у военных, которые не останавливают кровь. Между тем Командование Медицинских сил подтвердило эффективность турникетов.

Источник: Назарова в Facebook, Командование медицинских сил

Прямая речь Назаровой: "Продолжается 10 год войны, волонтеры и благотворители неустанно собирают средства на качественные турникеты для защитников, тысячи людей научились одним взглядом по фото отличить китайское дерьмо, которое не останавливает кровотечение и убивает.

В сети появляется фото выданных Командованием медицинских сил турникетов - я их даже для тренировок не могу использовать, они рвутся с пары оборотов".

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Детали: Она также ссылается на историю, в которой один из военных, вероятно, погиб из-за некачественного турникета.

Между тем Командование Медицинских сил провело проверку.

Дословно: "Аптечки поступили в качестве материально-технической помощи от наших международных партнеров.

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После заявления начальника медицинской службы одной из воинских частей, выдача аптечек была приостановлена, была проведена служебная проверка.

Итак, результаты проверки показали, что распространенная в медиа информация о неисправности турникетов в указанных аптечках не нашла подтверждения!

Что касается позиции Десантно-штурмовых войск, то неэффективности в турникетах у указанных аптечек, поступивших в качестве международной технической помощи - не установлено!".