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У Підмосков'ї озброєний чоловік захопив будинок і грозився йти на Кремль, його вбили

Катерина ТищенкоСубота, 22 липня 2023, 17:30
У Підмосков'ї озброєний чоловік захопив будинок і грозився йти на Кремль, його вбили
озброєний чоловік, що захопив будинок, фото: Baza

У Підмосков'ї озброєний чоловік у військовій формі проник до чужого будинку і вступив у перестрілку із силовиками, а також заявив, що зібрав арсенал зброї та збирається йти на Кремль.

Джерело: "Медуза" з посиланням на низку російських телеграм-каналів, ТАСС, депутат Держдуми Олександр Хінштейн у Telegram

Деталі: За даними телеграм-каналів Baza і Mash, інцидент стався в селищі "Шервуд".

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За інформацією Baza, чоловік кричав, що "нещодавно повернувся з СВО", як окупанти називають війну проти України.

Агентство ТАСС із посиланням на силовиків пише, що чоловік нетверезий. Спочатку на місце прибула охорона селища, а потім дільничний. За інформацією агентства "Москва", чоловік, який проник у будинок, погрожував поліцейському зброєю. ТАСС пише про порушення справи за фактом погроз. За даними Mash, справу заведено за статтями "Посягання на життя співробітників правоохоронних органів" і "Застосування насильства щодо представника влади".

Надходить суперечлива інформація про те, чи є в будинку заручники. ТАСС пише, що їх не було, Baza – що їм вдалося залишити будинок.

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За інформацією Baza, чоловік озброєний автоматом Калашникова. На місце прибули бійці СОБР і ОМОН. Джерело ТАСС серед силовиків стверджує, що озброєний чоловік також кинув коктейль Молотова, внаслідок чого в будинку почалася пожежа.

Як повідомила голова міського округу Істра Тетяна Вітушева, співробітники СОБР почали штурм будинку.

Депутат Держдуми Олександр Хінштейн стверджує, що після того, як співробітники приватної охоронної компанії, які охороняють селище, викликали дільничного, чоловік відкрив стрілянину з автоматичної зброї. При цьому він почав висувати політичні гасла і кричати, що зібрав цілий арсенал зброї, щоб іти в похід на Кремль.

За даними депутата, озброєний чоловік – 35-річний житель Красноярська В'ячеслав Черненко. До Москви він приїхав нещодавно. Адресу котеджу знайшов за оголошенням про продаж.

Спроби переконати Черненка здатися, зокрема за допомогою його матері, не мали успіху, зазначив депутат.

Оновлено: Пізніше агентство ТАСС із посиланням на правоохоронні органи повідомило, що чоловіка, який захопив особняк у підмосковному селищі Шервуд, убили під час штурму.

Теми: Росія
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