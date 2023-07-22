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В Подмосковье вооруженный мужчина захватил дом и грозился идти на Кремль, его убили

Катерина ТищенкоСуббота, 22 июля 2023, 17:30
В Подмосковье вооруженный мужчина захватил дом и грозился идти на Кремль, его убили
вооруженный мужчина, захвативший дом, фото: Baza

В Подмосковье вооруженный мужчина в военной форме проник в чужой дом и вступил в перестрелку с силовиками, а также заявил, что собрал арсенал оружия и собирается идти на Кремль.

Источник: "Медуза" со ссылкой на ряд российских телеграм-каналов, ТАСС, депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram

Детали: По данным телеграм-каналов Baza и Mash, инцидент произошел в поселке "Шервуд".

По информации Baza, мужчина кричал, что "недавно вернулся с СВО", как оккупанты называют войну против Украины.

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Агентство ТАСС со ссылкой на силовиков пишет, что мужчина нетрезв. Сначала на место прибыла охрана поселка, а затем участковый. По информации агентства "Москва", проникнувший в дом мужчина угрожал полицейскому оружием. ТАСС пишет о возбуждении дела по факту угроз. По данным Mash, дело заведено по статьям "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "Применение насилия в отношении представителя власти".

Поступает противоречивая информация о том, есть ли в доме заложники. ТАСС пишет, что их не было, Baza — что им удалось покинуть дом.

По информации Baza, мужчина вооружен автоматом Калашникова. На место прибыли бойцы СОБР и ОМОН. Источник ТАСС среди силовиков утверждает, что вооруженный мужчина также бросил коктейль Молотова, в результате чего в доме начался пожар.

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Как сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева, сотрудники СОБР начали штурм дома.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн утверждает, что после того, как сотрудники ЧОП, охраняющие поселок, вызвали участкового, мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия. При этом он начал выдвигать политические лозунги и кричать, что собрал целый арсенал оружия, чтобы идти в поход на Кремль.

По данным депутата, вооруженный мужчина — 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко. В Москву он приехал недавно. Адрес коттеджа нашел по объявлению о продаже.

Попытки убедить Черненко сдаться, в том числе при помощи его матери — успехом не увенчались, отметил депутат.

Обновлено: Позже агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что мужчину, захватившего особняк в подмосковном поселке Шервуд, убили при штурме.

Темы: Росcия
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