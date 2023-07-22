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Обстріли Сумщини: 1 загиблий, 6 поранених, є руйнування

Катерина ТищенкоСубота, 22 липня 2023, 17:21
Обстріли Сумщини: 1 загиблий, 6 поранених, є руйнування
наслідки обстрілу м. Середина-Буда на Сумщині, фото прокуратури

Внаслідок артилерійських обстрілів росіянами Сумщини у суботу одна людина загинула, шестеро дістали поранень.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація, Офіс генпрокурора

ДослівноОВА: "Близько десятої години ранку обстрілу зазнало одне із селищ Краснопільської громади. Було зафіксовано 14 вибухів.

Попередньо внаслідок обстрілу одна людина загинула і чотири отримали поранення різного ступеня тяжкості. Поранених доставлено до медичного закладу".

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Деталі: Зазнали руйнувань будинки мирних мешканців та об'єкти цивільної інфраструктури.

Пізніше Офіс генпрокурора повідомив, що окупанти скинули вибуховий пристрій у центр м. Середина-Буда на Сумщині, поранено двох цивільних.

Дослівно Офіс генпрокурора: "22 липня 2023 року близько 14:30 ворог за допомогою дрона скинув вибуховий пристрій на цивільні обʼєкти в центрі м. Середина-Буда Сумської області.

ВІДЕО ДНЯ

Внаслідок атаки ворога отримали поранення двоє чоловіків, які перебували біля входу до пункту незламності. Один із потерпілих цього дня якраз забезпечував доступ осіб до укриття, а інший проїжджав повз на велосипеді".

Теми: Сумська областьвійна
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