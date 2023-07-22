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Обстрелы Сумщины: 1 погибший, 6 раненых, есть разрушения

Катерина ТищенкоСуббота, 22 июля 2023, 17:21
Обстрелы Сумщины: 1 погибший, 6 раненых, есть разрушения
последствия обстрела г. Середина-Буда на Сумщине, фото прокуратуры

В результате артиллерийских обстрелов россиянами Сумщины в субботу один человек погиб, шестеро получили ранения.

Источник: Сумская областная военная администрация, Офис генпрокурора

Дословно: "Около десяти часов утра обстрелу подвергся один из поселков Краснопольской общины. Было зафиксировано 14 взрывов.

Предварительно в результате обстрела один человек погиб и четыре получили ранения различной степени тяжести. Раненых доставили в медицинское учреждение".

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Детали: Подверглись разрушениям дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры.

Позже Офис генпрокурора сообщил, что оккупанты сбросили взрывное устройство в центр г. Середина-Буда Сумской области, ранены двое гражданских.

Дословно Офис генпрокурора: "22 июля 2023 года около 14:30 враг с помощью дрона сбросил взрывное устройство на гражданские объекты в центре г. Середина-Буда Сумской области.

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В результате атаки врага получили ранения двое мужчин, которые находились у входа в пункт несокрушимости. Один из пострадавших в этот день как раз обеспечивал доступ людей к укрытию, а другой проезжал мимо на велосипеде".

Темы: Сумская областьвойна
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