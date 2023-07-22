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Росіяни в Маріуполі мобілізували будівельників з Узбекистану – Генштаб

Катерина ТищенкоСубота, 22 липня 2023, 18:41
Росіяни в Маріуполі мобілізували будівельників з Узбекистану – Генштаб
російські мобілізовані, ілюстративне фото Getty Images

За даними Генштабу, росіяни мобілізували до окупаційних військ громадян Узбекистану, які приїхали до окупованого Маріуполя як будівельники.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "В підрозділах російських окупаційних військ, які розміщені у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області, відзначено наявність громадян Узбекистану.

Вказані особи прибули до міста Маріуполь для проведення будівельних робіт.

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Після прибуття в них вилучили паспорти та мобілізували до складу окупаційних військ в якості добровольців".

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Теми: ГенштабРосіявійнамобілізація
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