Росіяни в Маріуполі мобілізували будівельників з Узбекистану – Генштаб
Субота, 22 липня 2023, 18:41
За даними Генштабу, росіяни мобілізували до окупаційних військ громадян Узбекистану, які приїхали до окупованого Маріуполя як будівельники.
Джерело: зведення Генштабу ЗСУ
Дослівно: "В підрозділах російських окупаційних військ, які розміщені у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області, відзначено наявність громадян Узбекистану.
Вказані особи прибули до міста Маріуполь для проведення будівельних робіт.
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Після прибуття в них вилучили паспорти та мобілізували до складу окупаційних військ в якості добровольців".
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