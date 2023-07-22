Россияне в Мариуполе мобилизовали строителей из Узбекистана – Генштаб

По данным Генштаба, россияне мобилизовали в оккупационные войска граждан Узбекистана, которые приехали в оккупированный Мариуполь как строители.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "В подразделениях российских оккупационных войск, которые размещены во временно оккупированной Горловке Донецкой области, отмечено наличие граждан Узбекистана.

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Указанные лица прибыли в город Мариуполь для проведения строительных работ.

По прибытии у них изъяли паспорта и мобилизовали в состав оккупационных войск в качестве добровольцев".