Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне в Мариуполе мобилизовали строителей из Узбекистана – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 22 июля 2023, 18:41
Россияне в Мариуполе мобилизовали строителей из Узбекистана – Генштаб
российские мобилизованные, иллюстративное фото Getty Images

По данным Генштаба, россияне мобилизовали в оккупационные войска граждан Узбекистана, которые приехали в оккупированный Мариуполь как строители.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "В подразделениях российских оккупационных войск, которые размещены во временно оккупированной Горловке Донецкой области, отмечено наличие граждан Узбекистана.

Реклама:

Указанные лица прибыли в город Мариуполь для проведения строительных работ.

По прибытии у них изъяли паспорта и мобилизовали в состав оккупационных войск в качестве добровольцев".

Темы: ГенштабРосcиявойнамобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Генштаб
ВСУ имеют успех и закрепляются возле Новопрокоповки и Вербового – Генштаб
Защитники "отминусовали" еще 570 захватчиков и 9 танков врага
Силы обороны поразили вражеский "Солнцепёк" – сводка
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: