Россияне в Мариуполе мобилизовали строителей из Узбекистана – Генштаб
Суббота, 22 июля 2023, 18:41
По данным Генштаба, россияне мобилизовали в оккупационные войска граждан Узбекистана, которые приехали в оккупированный Мариуполь как строители.
Источник: сводка Генштаба ВСУ
Дословно: "В подразделениях российских оккупационных войск, которые размещены во временно оккупированной Горловке Донецкой области, отмечено наличие граждан Узбекистана.
Указанные лица прибыли в город Мариуполь для проведения строительных работ.
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По прибытии у них изъяли паспорта и мобилизовали в состав оккупационных войск в качестве добровольцев".
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