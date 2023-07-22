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Зеленський про "Сенс Банк": гарантовані права вкладників і стабільність сектору

Катерина ТищенкоСубота, 22 липня 2023, 21:42
Зеленський про Сенс Банк: гарантовані права вкладників і стабільність сектору
"Сенс Банк", фото з сайту банку

Президент Володимир Зеленський запевнив, що націоналізований "Сенс Банк" працюватиме в звичайному режимі, а права вкладників і стабільність банківського сектору гарантовані.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні завершилася процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент.

Гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме у звичайному режимі".

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Деталі: Зеленський подякував команді Нацбанку, Кабінету міністрів і Фонду гарантування вкладів за "швидкі та ефективні кроки в межах законної процедури".

Пряма мова: "Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в межах наявної в Росії системи, контролюється нашою державою".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Кабінет міністрів 21 липня ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс Банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк стає державним під управлінням Міністерства фінансів.
  • Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив тимчасову адміністрацію в "Сенс Банк".
  • 22 липня Україна стала власником 100% акцій "Сенс Банку", головою правління визначено Дмитра Кузьміна. 

Теми: Зеленськийбанки
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