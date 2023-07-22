Зеленський про "Сенс Банк": гарантовані права вкладників і стабільність сектору

Президент Володимир Зеленський запевнив, що націоналізований "Сенс Банк" працюватиме в звичайному режимі, а права вкладників і стабільність банківського сектору гарантовані.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні завершилася процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент.

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Гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме у звичайному режимі".

Деталі: Зеленський подякував команді Нацбанку, Кабінету міністрів і Фонду гарантування вкладів за "швидкі та ефективні кроки в межах законної процедури".

Пряма мова: "Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в межах наявної в Росії системи, контролюється нашою державою".

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