Зеленський про "Сенс Банк": гарантовані права вкладників і стабільність сектору
Президент Володимир Зеленський запевнив, що націоналізований "Сенс Банк" працюватиме в звичайному режимі, а права вкладників і стабільність банківського сектору гарантовані.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Сьогодні завершилася процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент.
Гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме у звичайному режимі".
Деталі: Зеленський подякував команді Нацбанку, Кабінету міністрів і Фонду гарантування вкладів за "швидкі та ефективні кроки в межах законної процедури".
Пряма мова: "Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в межах наявної в Росії системи, контролюється нашою державою".
Передісторія:
- Кабінет міністрів 21 липня ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс Банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк стає державним під управлінням Міністерства фінансів.
- Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив тимчасову адміністрацію в "Сенс Банк".
- 22 липня Україна стала власником 100% акцій "Сенс Банку", головою правління визначено Дмитра Кузьміна.