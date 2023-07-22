Зеленский о "Сенс Банке": Гарантированы права вкладчиков и стабильность сектора
Президент Владимир Зеленский заверил, что национализированный "Сенс Банк" будет работать в обычном режиме, а права вкладчиков и стабильность банковского сектора гарантированы.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Сегодня завершилась процедура по одному из системных банков, который принадлежал российским олигархам. Теперь в нем государственный менеджмент.
Гарантированы и права вкладчиков, и стабильность банковского сектора. В дальнейшем этот банк будет работать в обычном режиме".
Детали: Зеленский поблагодарил команду Нацбанка, Кабинета министров и Фонда гарантирования вкладов за "быстрые и эффективные шаги в рамках законной процедуры".
Прямая речь: "Еще один актив российских олигархов, которые до сих пор продолжают работать в рамках имеющейся в России системы, контролируется нашим государством".
Предыстория:
- Кабинет министров 21 июля принял решение приобрести в полном объеме акции "Сенс Банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну. Таким образом банк становится государственным под управлением Министерства финансов.
- В пятницу, 21 июля, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Сенс Банк".
- 22 июля Украина стала владельцем 100% акций "Сенс Банка", председателем правления определен Дмитрий Кузьмин.