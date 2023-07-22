Зеленский о "Сенс Банке": Гарантированы права вкладчиков и стабильность сектора

Президент Владимир Зеленский заверил, что национализированный "Сенс Банк" будет работать в обычном режиме, а права вкладчиков и стабильность банковского сектора гарантированы.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня завершилась процедура по одному из системных банков, который принадлежал российским олигархам. Теперь в нем государственный менеджмент.

Реклама:

Гарантированы и права вкладчиков, и стабильность банковского сектора. В дальнейшем этот банк будет работать в обычном режиме".

Детали: Зеленский поблагодарил команду Нацбанка, Кабинета министров и Фонда гарантирования вкладов за "быстрые и эффективные шаги в рамках законной процедуры".

Прямая речь: "Еще один актив российских олигархов, которые до сих пор продолжают работать в рамках имеющейся в России системы, контролируется нашим государством".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: