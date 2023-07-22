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Зеленский о "Сенс Банке": Гарантированы права вкладчиков и стабильность сектора

Катерина ТищенкоСуббота, 22 июля 2023, 21:42
Зеленский о Сенс Банке: Гарантированы права вкладчиков и стабильность сектора
"Сенс Банк", фото с сайта банка

Президент Владимир Зеленский заверил, что национализированный "Сенс Банк" будет работать в обычном режиме, а права вкладчиков и стабильность банковского сектора гарантированы.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня завершилась процедура по одному из системных банков, который принадлежал российским олигархам. Теперь в нем государственный менеджмент.

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Гарантированы и права вкладчиков, и стабильность банковского сектора. В дальнейшем этот банк будет работать в обычном режиме".

Детали: Зеленский поблагодарил команду Нацбанка, Кабинета министров и Фонда гарантирования вкладов за "быстрые и эффективные шаги в рамках законной процедуры".

Прямая речь: "Еще один актив российских олигархов, которые до сих пор продолжают работать в рамках имеющейся в России системы, контролируется нашим государством".

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Предыстория:

  • Кабинет министров 21 июля принял решение приобрести в полном объеме акции "Сенс Банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну. Таким образом банк становится государственным под управлением Министерства финансов.
  • В пятницу, 21 июля, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Сенс Банк".
  • 22 июля Украина стала владельцем 100% акций "Сенс Банка", председателем правления определен Дмитрий Кузьмин. 

Темы: Зеленскийбанки
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