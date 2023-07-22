У Києві чоловік пропонував поліцейським покурити з ним наркотики

У Голосіївському районі Києві чоловік запропонував поліцейським вжити з ним наркотики, патрульні його затримали.

Джерело: Патрульна поліція Києва

Дослівно: "Охоронці порядку отримали повідомлення від мешканців багатоповерхівки про сусіда, що бігає в під'їзді без футболки та кричить.

Прибувши на місце події, інспектори з'ясували, в якій квартирі мешкає громадянин. Двері відчинив 32-річний чоловік, який мав ознаки наркотичного сп'яніння.

Він одразу запросив поліцейських до себе та запропонував їм покурити блакитну сіль. Ба більше, господар продемонстрував пакетик та ємність, в яких зберігає заборонену в обігу речовину".

Деталі: Зазначається, що патрульні відмовилися від пропозиції та викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин події.