В Киеве мужчина предлагал полицейским покурить с ним наркотики
В Голосеевском районе Киеве мужчина предложил полицейским употребить с ним наркотики, патрульные его задержали.
Источник: Патрульная полиция Киева
Дословно: "Стражи порядка получили сообщение от жителей многоэтажки о соседе, который бегает в подъезде без футболки и кричит.
Прибыв на место происшествия, инспекторы выяснили, в какой квартире живет гражданин. Дверь открыл 32-летний мужчина, который имел признаки наркотического опьянения.
Он сразу пригласил полицейских к себе и предложил им покурить голубую соль. Более того, хозяин продемонстрировал пакетик и емкость, в которых хранит запрещенное в обращении вещество".
Детали: Отмечается, что патрульные отказались от предложения и вызвали на место следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия.