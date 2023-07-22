Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве мужчина предлагал полицейским покурить с ним наркотики

Катерина ТищенкоСуббота, 22 июля 2023, 23:27
В Киеве мужчина предлагал полицейским покурить с ним наркотики
мужчина предлагает патрульным покурить голубую соль, скриншот видео полиции

В Голосеевском районе Киеве мужчина предложил полицейским употребить с ним наркотики, патрульные его задержали.

Источник: Патрульная полиция Киева

Дословно: "Стражи порядка получили сообщение от жителей многоэтажки о соседе, который бегает в подъезде без футболки и кричит.

Реклама:

Прибыв на место происшествия, инспекторы выяснили, в какой квартире живет гражданин. Дверь открыл 32-летний мужчина, который имел признаки наркотического опьянения.

Он сразу пригласил полицейских к себе и предложил им покурить голубую соль. Более того, хозяин продемонстрировал пакетик и емкость, в которых хранит запрещенное в обращении вещество".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Отмечается, что патрульные отказались от предложения и вызвали на место следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия.

Темы: Киевполициянаркотики
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Киев
В Киеве введут новый формат пропусков для передвижения в комендантский час
The Guardian показал видео ночной ракетной атаки в Киеве и ее последствий
В центре Киева родственники пропавших и пленных вышли на акцию
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: