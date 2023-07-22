В Киеве мужчина предлагал полицейским покурить с ним наркотики

В Голосеевском районе Киеве мужчина предложил полицейским употребить с ним наркотики, патрульные его задержали.

Источник: Патрульная полиция Киева

Дословно: "Стражи порядка получили сообщение от жителей многоэтажки о соседе, который бегает в подъезде без футболки и кричит.

Прибыв на место происшествия, инспекторы выяснили, в какой квартире живет гражданин. Дверь открыл 32-летний мужчина, который имел признаки наркотического опьянения.

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Он сразу пригласил полицейских к себе и предложил им покурить голубую соль. Более того, хозяин продемонстрировал пакетик и емкость, в которых хранит запрещенное в обращении вещество".

Детали: Отмечается, что патрульные отказались от предложения и вызвали на место следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия.