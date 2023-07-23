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Ворог вдарив по Сумщині: загинула людина, шестеро поранених

Неділя, 23 липня 2023, 00:22
Ворог вдарив по Сумщині: загинула людина, шестеро поранених
фото ілюстративне: getty images

Протягом минулого дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордоння Сумської області, одна людина загинула, шестеро отримали поранення.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Білопільська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Юнаківська та Хотінська громади.

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Загалом зафіксовано 113 вибухів.

По Краснопільській громаді був артилерійський обстріл, 14 вибухів. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу одна людина загинула і 4 отримали поранення. Пошкоджені житлові будинки та газопровід.

По околиці одного з населених пунктів Великописарівської громади ворожі гелікоптери здійснили два пуски некерованих авіаційних ракет.

ВІДЕО ДНЯ

У Білопільській громаді зафіксовано артилерійський обстріл, 10 вибухів. Пошкоджено лінію електропостачання.

Середино-Будська громада: росіяни завдали удару за допомогою дрона-камікадзе, 1 вибух. За попередньою інформацією, отримали поранення дві людини.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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