Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг ударил по Сумщине: погиб человек, шестеро раненых

Воскресенье, 23 июля 2023, 00:22
Враг ударил по Сумщине: погиб человек, шестеро раненых
фото иллюстративное: getty images

В течение прошлого дня россияне совершили 24 обстрела приграничья Сумской области, один человек погиб, шестеро получили ранения.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Краснопольская, Великописаревская, Белопольская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Юнаковская и Хотинская громады.

Реклама:

Всего зафиксировано 113 взрывов.

По Краснопольской громаде был артиллерийский обстрел, 14 взрывов. По предварительной информации, в результате обстрела один человек погиб и 4 получили ранения. Повреждены жилые дома и газопровод.

По окраине одного из населенных пунктов Великописаревской громады вражеские вертолеты осуществили два пуска неуправляемых авиационных ракет.

ВИДЕО ДНЯ

В Белопольской громаде зафиксирован артиллерийский обстрел, 10 взрывов. Повреждена линия электроснабжения.

Середино-Будская громада: россияне нанесли удар с помощью дрона-камикадзе, 1 взрыв. По предварительной информации, получили ранения два человека.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Сумская область
Обстрелы Сумщины: за сутки – более 200 взрывов, повреждены дома и техника
Россияне попали в хату пенсионерки на Сумщине – она погибла
Враг бил по Сумщине, сбросил 11 мин
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: