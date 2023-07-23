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Враг ударил по Сумщине: погиб человек, шестеро раненых

Воскресенье, 23 июля 2023, 00:22
Враг ударил по Сумщине: погиб человек, шестеро раненых
фото иллюстративное: getty images

В течение прошлого дня россияне совершили 24 обстрела приграничья Сумской области, один человек погиб, шестеро получили ранения.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Краснопольская, Великописаревская, Белопольская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Юнаковская и Хотинская громады.

Всего зафиксировано 113 взрывов.

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По Краснопольской громаде был артиллерийский обстрел, 14 взрывов. По предварительной информации, в результате обстрела один человек погиб и 4 получили ранения. Повреждены жилые дома и газопровод.

По окраине одного из населенных пунктов Великописаревской громады вражеские вертолеты осуществили два пуска неуправляемых авиационных ракет.

В Белопольской громаде зафиксирован артиллерийский обстрел, 10 взрывов. Повреждена линия электроснабжения.

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Середино-Будская громада: россияне нанесли удар с помощью дрона-камикадзе, 1 взрыв. По предварительной информации, получили ранения два человека.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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