У деяких областях оголошувалась повітряна тривога через ракетну небезпеку
Неділя, 23 липня 2023, 01:30
Вночі 23 липня повітряну тривогу оголосили в деяких південних областях через ракетну небезпеку.
Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили
Деталі: Після 00:30 повітряну тривогу оголосили в Миколаївській, Одеській, Херсонській областях.
Дослівно Повітряні сили: "Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога!
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Оновлено: Пізніше повітряники повідомили, що зафіксовано пуски крилатих ракет в напрямку Одеської області.
О 01:28 оголосили відбої тривоги.
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