Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У деяких областях оголошувалась повітряна тривога через ракетну небезпеку

Ольга Глущенко Неділя, 23 липня 2023, 01:30
У деяких областях оголошувалась повітряна тривога через ракетну небезпеку
фото: getty images

Вночі 23 липня повітряну тривогу оголосили в деяких південних областях через ракетну небезпеку.

Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили

Деталі: Після 00:30 повітряну тривогу оголосили в Миколаївській, Одеській, Херсонській областях.

Дослівно Повітряні сили: "Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога!

Реклама:

Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3!"

Оновлено: Пізніше повітряники повідомили, що зафіксовано пуски крилатих ракет в напрямку Одеської області.

О 01:28 оголосили відбої тривоги.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: повітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Китай візьме участь у зустрічі в Саудівській Аравії щодо мирного плану України, Росію не запрошували

доповнено від 13:17, фотоЗагибель керівництва МВС у Броварах: арештовано чиновників ДСНС

Латвія попросить тисячі російських громадян залишити країну

У Польщі розкритикували політику стосунків з Україною: держава стікає кров’ю

Військкома з Одещини після "суспільного резонансу" відправили на передову

фото, відеоУ Грузії стався зсув ґрунту на курорті: 6 загиблих, багато зниклих безвісти

Усі новини...
повітряна тривога
У низці областей була загроза застосування ворогом ударних БпЛА і балістики
В 14 областях вили сирени − фіксували пуски російських ракет
РФ двічі запустила ракети "Онікс" в напрямку Одещини
Останні новини
18:46
Новий випуск "УП.Чат": скандали "слуг", проблеми з аптечками ЗСУ, напруга між Україною та Польщею
18:46
З'явилися свіжі фото пошкодженого судна окупантів "Оленегорский горняк"
18:30
Торгівля новонародженими: суд арештував організатора схеми
18:27
ЄС засудив новий вирок Навальному
18:25
Зеленський зустрівся з проукраїнським республіканцем, який хоче стати президентом США
18:15
У США немовлят вакцинуватимуть проти вірусу, який спричиняє інфекції дихальних шляхів
18:10
Управління мережею Glusco готує звернення до уряду через дії АРМА
18:06
У Чехії офіціант увімкнув гімн Росії, щоб дошкулити українкам: його звільнили
18:06
Родини загиблих захисників просять зустрічі з Зеленським через проблеми із військовим кладовищем
17:55
Російський рубль впав до рівня березня 2022 року
Усі новини...
Реклама: