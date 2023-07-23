У деяких областях оголошувалась повітряна тривога через ракетну небезпеку

Вночі 23 липня повітряну тривогу оголосили в деяких південних областях через ракетну небезпеку.

Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили

Деталі: Після 00:30 повітряну тривогу оголосили в Миколаївській, Одеській, Херсонській областях.

Дослівно Повітряні сили: "Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога!

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Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3!"

Оновлено: Пізніше повітряники повідомили, що зафіксовано пуски крилатих ракет в напрямку Одеської області.

О 01:28 оголосили відбої тривоги.