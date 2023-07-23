Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У деяких областях оголошувалась повітряна тривога через ракетну небезпеку

Ольга Глущенко Неділя, 23 липня 2023, 01:30
У деяких областях оголошувалась повітряна тривога через ракетну небезпеку
фото: getty images

Вночі 23 липня повітряну тривогу оголосили в деяких південних областях через ракетну небезпеку.

Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили

Деталі: Після 00:30 повітряну тривогу оголосили в Миколаївській, Одеській, Херсонській областях.

Реклама:

Дослівно Повітряні сили: "Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога!

Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3!"

Оновлено: Пізніше повітряники повідомили, що зафіксовано пуски крилатих ракет в напрямку Одеської області.

ВІДЕО ДНЯ

О 01:28 оголосили відбої тривоги.

Теми: повітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
повітряна тривога
Через ракетну небезпеку в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
По всій Україні була повітряна тривога через запуск ворогом крилатих ракет
Група крилатих ракет рухалася Україною
Останні новини
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
Усі новини...
Реклама: