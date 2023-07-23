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В некоторых областях объявлялась воздушная тревога из-за ракетной опасности

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 23 июля 2023, 01:30
В некоторых областях объявлялась воздушная тревога из-за ракетной опасности
фото: getty images

Ночью 23 июля воздушную тревогу объявили в некоторых южных областях из-за ракетной опасности.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы

Детали: После 00:30 воздушную тревогу объявили в Николаевской, Одесской, Херсонской областях.

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Дословно Воздушные силы: "Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога!

Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3!"

Обновлено: Позже воздушники сообщили, что зафиксированы пуски крылатых ракет в направлении Одесской области.

ВИДЕО ДНЯ

В 01:28 объявили отбой тревоги.

Темы: воздушная тревога
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