В некоторых областях объявлялась воздушная тревога из-за ракетной опасности
Воскресенье, 23 июля 2023, 01:30
Ночью 23 июля воздушную тревогу объявили в некоторых южных областях из-за ракетной опасности.
Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы
Детали: После 00:30 воздушную тревогу объявили в Николаевской, Одесской, Херсонской областях.
Дословно Воздушные силы: "Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога!
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Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3!"
Обновлено: Позже воздушники сообщили, что зафиксированы пуски крылатых ракет в направлении Одесской области.
В 01:28 объявили отбой тревоги.
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