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В некоторых областях объявлялась воздушная тревога из-за ракетной опасности

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 23 июля 2023, 01:30
В некоторых областях объявлялась воздушная тревога из-за ракетной опасности
фото: getty images

Ночью 23 июля воздушную тревогу объявили в некоторых южных областях из-за ракетной опасности.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы

Детали: После 00:30 воздушную тревогу объявили в Николаевской, Одесской, Херсонской областях.

Дословно Воздушные силы: "Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога!

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Обновлено: Позже воздушники сообщили, что зафиксированы пуски крылатых ракет в направлении Одесской области.

В 01:28 объявили отбой тревоги.

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Темы: воздушная тревога
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