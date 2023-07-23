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В Одесі лунали потужні вибухи, ворог атакував область різними видами зброї

"Українська правда"Неділя, 23 липня 2023, 01:00
В Одесі лунали потужні вибухи, ворог атакував область різними видами зброї
ілюстративне фото Суспільне Одеса

Вночі 23 липня під час оголошеної повітряної тривоги через ракетну небезпеку в Одесі пролунали вибухи, повідомили про роботу ППО.

Джерело: Суспільне.Одеса, Думська, голова ОВА Олег Кіпер, Повітряні сили

Деталі: Повітряники повідомили, що зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" та надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" в напрямку південних областей.

"Одеська, Миколаївська області – залишайтеся в укритті", – ідеться в повідомленні.

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О 00:56 ЗМІ повідомили про вибухи в Одесі.

Згодом у місті пролунала серія повторних потужних вибухів о 01:00, о 01:07.

Кіпер закликав жителів Одещини залишатися в укриттях і не знімати роботу ППО та не поширювати в соцмережах.

ВІДЕО ДНЯ

О 01:12 Повітряні сили повідомили про повторний пуск Х-22 в напрямку Одеської області.

Оновлено: Кіпер зазначив, що країна-терорист вчергове атакує Одещину різними видами зброї. Працюють сили ППО.

О 01:15 в Одесі знову пролунали вибухи.

О 01:28 в Одеській області оголосили відбій повітряної тривоги.

Суспільне повідомило, що в Одесі внаслідок атаки виникла пожежа.

Думська опублікувала відео прильоту в Преображенський собор.

Теми: ОдесавибухППО
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