Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одесі лунали потужні вибухи, ворог атакував область різними видами зброї

"Українська правда"Неділя, 23 липня 2023, 01:00
В Одесі лунали потужні вибухи, ворог атакував область різними видами зброї
ілюстративне фото Суспільне Одеса

Вночі 23 липня під час оголошеної повітряної тривоги через ракетну небезпеку в Одесі пролунали вибухи, повідомили про роботу ППО.

Джерело: Суспільне.Одеса, Думська, голова ОВА Олег Кіпер, Повітряні сили

Деталі: Повітряники повідомили, що зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" та надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" в напрямку південних областей.

"Одеська, Миколаївська області – залишайтеся в укритті", – ідеться в повідомленні.

О 00:56 ЗМІ повідомили про вибухи в Одесі.

Згодом у місті пролунала серія повторних потужних вибухів о 01:00, о 01:07.

Кіпер закликав жителів Одещини залишатися в укриттях і не знімати роботу ППО та не поширювати в соцмережах.

О 01:12 Повітряні сили повідомили про повторний пуск Х-22 в напрямку Одеської області.

Оновлено: Кіпер зазначив, що країна-терорист вчергове атакує Одещину різними видами зброї. Працюють сили ППО.

О 01:15 в Одесі знову пролунали вибухи.

О 01:28 в Одеській області оголосили відбій повітряної тривоги.

Суспільне повідомило, що в Одесі внаслідок атаки виникла пожежа.

Думська опублікувала відео прильоту в Преображенський собор.

Теми: ОдесавибухППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Rheinmetall передасть Україні нові боєприпаси для збиття російських дронів
Україна розробила власні системи ППО середньої дальності – нардеп
Колишнього військкома Борисова збираються оголосити в розшук – Офіс генпрокурора
Ворог вдарив по Сумщині: загинула людина, шестеро поранених
Останні новини
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
Усі новини...
Реклама: