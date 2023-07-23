В Одессе прогремели мощные взрывы, враг атаковал область различными видами оружия

Ночью 23 июля во время объявленной воздушной тревоги в Одессе прогремели взрывы, враг атаковал город и область различными видами оружия.

Источник: Суспільне.Одеса, Думская, глава ОВА Олег Кипер, Воздушные силы

Детали: В 00:56 СМИ сообщили о взрывах в Одессе.

Позже в городе прозвучала серия повторных взрывов в 01:00, в 01:07.

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Кипер призвал жителей Одесской области оставаться в укрытиях и не снимать работу ПВО и не распространять в соцсетях.

В 01:12 Воздушные силы сообщили о повторном пуске Х-22 в направлении Одесской области.

Обновлено: Кипер отметил, что страна-террорист в очередной раз атакует Одесскую область различными видами оружия. Работают силы ПВО.

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В 01:15 в Одессе снова прогремели взрывы.

В 01:28 в Одесской области объявили отбой воздушной тревоги.

Суспільне сообщило, что в Одессе в результате атаки возник пожар.

Думская опубликовала видео прилета в Преображенский собор.