В Одессе прогремели мощные взрывы, враг атаковал область различными видами оружия
Ночью 23 июля во время объявленной воздушной тревоги в Одессе прогремели взрывы, враг атаковал город и область различными видами оружия.
Источник: Суспільне.Одеса, Думская, глава ОВА Олег Кипер, Воздушные силы
Детали: В 00:56 СМИ сообщили о взрывах в Одессе.
Позже в городе прозвучала серия повторных взрывов в 01:00, в 01:07.
Кипер призвал жителей Одесской области оставаться в укрытиях и не снимать работу ПВО и не распространять в соцсетях.
В 01:12 Воздушные силы сообщили о повторном пуске Х-22 в направлении Одесской области.
Обновлено: Кипер отметил, что страна-террорист в очередной раз атакует Одесскую область различными видами оружия. Работают силы ПВО.
В 01:15 в Одессе снова прогремели взрывы.
В 01:28 в Одесской области объявили отбой воздушной тревоги.
Суспільне сообщило, что в Одессе в результате атаки возник пожар.
Думская опубликовала видео прилета в Преображенский собор.