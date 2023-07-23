Українські удари по об’єктах у тилу ворога підривають російську логістику – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зауважили, що удари Сил оборони по військових об’єктах у тилу ворога підриває логістику та контрбатарейну оборону росіян.

Джерело: ISW

Деталі: В огляді зазначається, що українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту 22 липня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські контрнаступальні операції можуть незабаром прискоритися, і що їхня затримка частково пов'язана з обмеженим матеріально-технічним забезпеченням.

Українські офіційні особи заявили 22 липня, що українська кампанія з перехоплення російських військових об'єктів у тилових районах успішно підриває російську логістику та контрбатарейну оборону, і це працює на користь України.

Начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генерального штабу України полковник Сергій Баранов заявив, що українські ракетні та артилерійські підрозділи несуть відповідальність за приблизно 90 відсотків російських втрат.

Він сказав, що українські ракетні та артилерійські підрозділи створили далекобійний "вогневий кулак" завдяки західним високоточним ракетам і артилерійським системам, і що українські удари настільки потужні й точні, що російські війська більше не можуть вести ефективний контрбатарейний вогонь.

Керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що українські удари по російських скупченнях боєприпасів у глибокому тилу спричиняють проблеми з матеріально-технічним забезпеченням для російських військових.

Вона зазначила, що ця тенденція відображається у зменшенні кількості російських обстрілів у Херсонській області, що свідчить про те, що російські війська відчувають "снарядний голод" у цьому регіоні.

Командувач Таврійської групи українських військ бригадний генерал Олександр Тарнавський 13 липня порівняв контрнаступ України з боксом і заявив, що Україна має намір "тримати супротивника на відстані витягнутої руки", щоб уникнути ближнього бою, оскільки Україна може ефективно перемагати російські сили на великій відстані.

Аналітики зазначають, що заяви Баранова, Гуменюка і Тарнавського свідчать про те, що українські військові успішно проводять цю кампанію перекриття.

Ця кампанія є центральним аспектом плану України зі створення асиметричного градієнту виснаження, який зберігає українські сили ціною повільнішого завоювання територій, водночас поступово виснажуючи росіян і їхню техніку.

Крім того, експерти нагадують, що Сили оборони завдали удару по російській нафтобазі та складу боєприпасів у Криму.

Ключові висновки ISW за 22 липня: