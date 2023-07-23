Украинские удары по объектам в тылу врага подрывают российскую логистику – ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что удары Сил обороны по военным объектам в тылу врага подрывают логистику и контрбатарейную оборону россиян.
Источник: ISW
Детали: В обзоре отмечается, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта 22 июля
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские контрнаступательные операции могут вскоре ускориться, и что их задержка частично связана с ограниченным материально-техническим обеспечением.
Украинские официальные лица заявили 22 июля, что украинская кампания по перехвату российских военных объектов в тыловых районах успешно подрывает российскую логистику и контрбатарейную оборону, и это работает в пользу Украины.
Начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба Украины полковник Сергей Баранов заявил, что украинские ракетные и артиллерийские подразделения несут ответственность за примерно 90 процентов российских потерь.
Он сказал, что украинские ракетные и артиллерийские подразделения создали дальнобойный "огневой кулак" благодаря западным высокоточным ракетам и артиллерийским системам, и что украинские удары настолько мощные и точные, что российские войска больше не могут вести эффективный контрбатарейный огонь.
Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что украинские удары по российским скоплениям боеприпасов в глубоком тылу вызывают проблемы с материально-техническим обеспечением для российских военных.
Она отметила, что эта тенденция отражается в уменьшении количества российских обстрелов в Херсонской области, что свидетельствует о том, что российские войска испытывают "снарядный голод" в этом регионе.
Командующий Таврической группы украинских войск бригадный генерал Александр Тарнавский 13 июля сравнил контрнаступление Украины с боксом и заявил, что Украина намерена "держать противника на расстоянии вытянутой руки", чтобы избежать ближнего боя, поскольку Украина может эффективно побеждать российские силы на большом расстоянии.
Аналитики отмечают, что заявления Баранова, Гуменюка и Тарнавского свидетельствуют о том, что украинские военные успешно проводят эту кампанию перекрытия.
Эта кампания является центральным аспектом плана Украины по созданию асимметричного градиента истощения, который сохраняет украинские силы ценой более медленного завоевания территорий, одновременно постепенно истощая россиян и их технику.
Кроме того, эксперты напоминают, что Силы обороны нанесли удар по российской нефтебазе и складу боеприпасов в Крыму.
Ключевые выводы ISW за 22 июля:
- 22 июля украинские войска продолжили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские контрнаступательные операции могут вскоре ускориться, и что задержка в их проведении частично связана с ограниченным материально-техническим обеспечением.
- Украинские официальные лица заявили 22 июля, что украинская кампания по перехвату российских военных объектов в тыловых районах успешно подрывает российскую логистику и контрбатарейную оборону, что, вероятно, работает в пользу Украины.
- Украинские силы нанесли удар по российской нефтебазе и складу боеприпасов в Крыму.
- Дальнейшие подробности ареста боевика Игоря Гиркина за экстремизм продолжают свидетельствовать об изменении баланса сил между кремлевскими группировками и внутри ФСБ, в которой служил Гиркин.
- Соратники Гиркина начали публичную кампанию, направленную на то, чтобы выставить Гиркина как фигуру, находящуюся в оппозиции к российскому руководству.
- Украинские войска провели наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и в районе Бахмута, но не достигли успеха.
- Войска РФ проводили наступательные операции в районе Купянска, Бахмута и на линии Авдеевка-Донецк, достигли заявленного продвижения в районе Купянска.
- Украинские войска проводили наступательные операции вдоль границы между западной частью Донецкой и восточной частью Запорожской областей, а также в западной части Запорожской области, но не достигли продвижения вперед.
- Российские войска проводили наступательные операции вдоль пограничной полосы на западе Донецкой и востоке Запорожской областей, но не достигли никаких подтвержденных или заявленных успехов в продвижении.
- Известные члены Совета Федерации РФ выступили против законопроекта, направленного на повышение верхней границы призывного возраста при сохранении нижней границы в 18 лет.
- Российские оккупационные власти продолжают вывозить украинских детей из оккупированной Украины в Россию.
- Присутствие группы Вагнера в Беларуси, вероятно, растет.