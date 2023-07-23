Украинские удары по объектам в тылу врага подрывают российскую логистику – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что удары Сил обороны по военным объектам в тылу врага подрывают логистику и контрбатарейную оборону россиян.

Источник: ISW

Детали: В обзоре отмечается, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта 22 июля

Реклама:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские контрнаступательные операции могут вскоре ускориться, и что их задержка частично связана с ограниченным материально-техническим обеспечением.

Украинские официальные лица заявили 22 июля, что украинская кампания по перехвату российских военных объектов в тыловых районах успешно подрывает российскую логистику и контрбатарейную оборону, и это работает в пользу Украины.

Начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба Украины полковник Сергей Баранов заявил, что украинские ракетные и артиллерийские подразделения несут ответственность за примерно 90 процентов российских потерь.

ВИДЕО ДНЯ

Он сказал, что украинские ракетные и артиллерийские подразделения создали дальнобойный "огневой кулак" благодаря западным высокоточным ракетам и артиллерийским системам, и что украинские удары настолько мощные и точные, что российские войска больше не могут вести эффективный контрбатарейный огонь.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что украинские удары по российским скоплениям боеприпасов в глубоком тылу вызывают проблемы с материально-техническим обеспечением для российских военных.

Она отметила, что эта тенденция отражается в уменьшении количества российских обстрелов в Херсонской области, что свидетельствует о том, что российские войска испытывают "снарядный голод" в этом регионе.

Командующий Таврической группы украинских войск бригадный генерал Александр Тарнавский 13 июля сравнил контрнаступление Украины с боксом и заявил, что Украина намерена "держать противника на расстоянии вытянутой руки", чтобы избежать ближнего боя, поскольку Украина может эффективно побеждать российские силы на большом расстоянии.

Аналитики отмечают, что заявления Баранова, Гуменюка и Тарнавского свидетельствуют о том, что украинские военные успешно проводят эту кампанию перекрытия.

Эта кампания является центральным аспектом плана Украины по созданию асимметричного градиента истощения, который сохраняет украинские силы ценой более медленного завоевания территорий, одновременно постепенно истощая россиян и их технику.

Кроме того, эксперты напоминают, что Силы обороны нанесли удар по российской нефтебазе и складу боеприпасов в Крыму.

Ключевые выводы ISW за 22 июля: