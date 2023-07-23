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Окупанти посилили репресії проти працівників ЗАЕС, які з ними не співпрацюють – штаб

Ольга Глущенко Неділя, 23 липня 2023, 07:34
Окупанти посилили репресії проти працівників ЗАЕС, які з ними не співпрацюють – штаб
ЗАЕС, фото Getty Images

У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області загарбники посили репресії проти працівників ЗАЕС, які відмовляються співпрацювати та укладати контракти з російською окупаційною адміністрацією.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Натомість українці продовжують чинити опір: не виходять на роботу, саботують виконання рішень окупаційної адміністрації тощо".

Деталі: У штабі повідомляють, що до таких працівників загарбники застосовують заходи психологічного та фізичного впливу.

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Відтак, співробітники Росгравдії та ФСБ РФ використовують залякування, погрози, шантаж, а також б'ють українських фахівців, відбирають в них готівку, кошти з банківських карток, вилучають мобільні телефони.

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Теми: ЗАЕСокупаціявійна
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