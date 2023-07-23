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Оккупанты усилили репрессии против работников ЗАЭС, которые с ними не сотрудничают – штаб

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 23 июля 2023, 07:34
Оккупанты усилили репрессии против работников ЗАЭС, которые с ними не сотрудничают – штаб
ЗАЭС, фото Getty Images

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области захватчики усилили репрессии против работников ЗАЭС, которые отказываются сотрудничать и заключать контракты с российской оккупационной администрацией.

Источник: Генштаб

Дословно: "Зато украинцы продолжают сопротивляться: не выходят на работу, саботируют выполнение решений оккупационной администрации и т.д.".

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Детали: В штабе сообщают, что к таким работникам захватчики применяют меры психологического и физического воздействия.

Следовательно, сотрудники Росгравдии и ФСБ РФ используют запугивание, угрозы, шантаж, а также бьют украинских специалистов, отбирают у них наличные, средства с банковских карточек, изымают мобильные телефоны.

Темы: ЗАЭСоккупациявойна
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