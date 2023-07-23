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Росіяни вдарили по Нікополю з артилерії, пошкодили будинки

Ольга Глущенко Неділя, 23 липня 2023, 07:44
Росіяни вдарили по Нікополю з артилерії, пошкодили будинки
пошкоджений будинок, фото Лисака

Вночі росіяни з артилерії вдарили по Марганецькій громаді та Нікополю, пошкодили приватні будинки, автомобіль і лінію електропередач.

Джерело: голова вйіськової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Пряма мова: "Ніч з ворожими обстрілами. По населеним пунктам регіону важка артилерія окупантів гатила двічі. Під прицілом – Марганецька громада та Нікополь".

Деталі: За словами Лисака, у Нікополі пошкоджено три приватні будинки та стільки ж господарських споруд.

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Також зачепило легковий автомобіль і лінію електропередач.

Постраждалих серед цивільного населення нема.

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Теми: Дніпропетровська областьобстріл
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