Росіяни вдарили по Нікополю з артилерії, пошкодили будинки
Неділя, 23 липня 2023, 07:44
Вночі росіяни з артилерії вдарили по Марганецькій громаді та Нікополю, пошкодили приватні будинки, автомобіль і лінію електропередач.
Джерело: голова вйіськової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак
Пряма мова: "Ніч з ворожими обстрілами. По населеним пунктам регіону важка артилерія окупантів гатила двічі. Під прицілом – Марганецька громада та Нікополь".
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Деталі: За словами Лисака, у Нікополі пошкоджено три приватні будинки та стільки ж господарських споруд.
Також зачепило легковий автомобіль і лінію електропередач.
Постраждалих серед цивільного населення нема.
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