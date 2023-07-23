Россияне ударили по Никополю из артиллерии, повредили дома
Воскресенье, 23 июля 2023, 07:44
Ночью россияне из артиллерии ударили по Марганецкой громаде и Никополю, повредили частные дома, автомобиль и линию электропередач.
Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак
Прямая речь: "Ночь с вражескими обстрелами. По населенным пунктам региона тяжелая артиллерия оккупантов била дважды. Под прицелом - Марганецкая громада и Никополь".
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Детали: По словам Лысака, в Никополе повреждены три частных дома и столько же хозяйственных построек.
Также задело легковой автомобиль и линию электропередач.
Пострадавших среди гражданского населения нет.
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