Россияне ударили по Никополю из артиллерии, повредили дома

Ночью россияне из артиллерии ударили по Марганецкой громаде и Никополю, повредили частные дома, автомобиль и линию электропередач.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак

Прямая речь: "Ночь с вражескими обстрелами. По населенным пунктам региона тяжелая артиллерия оккупантов била дважды. Под прицелом - Марганецкая громада и Никополь".

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Детали: По словам Лысака, в Никополе повреждены три частных дома и столько же хозяйственных построек.

Также задело легковой автомобиль и линию электропередач.

Пострадавших среди гражданского населения нет.