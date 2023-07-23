За добу ворог випустив по Херсонщині 332 снаряди, загинула людина
Неділя, 23 липня 2023, 07:54
За минулу добу противник здійснив 59 обстрілів Херсонської області, випустивши 332 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, танків, БМП та БПЛА.
Джерело: голова військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін
Пряма мова: "По місту Херсон ворог випустив 28 снарядів".
Деталі: Прокудін зазначив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію фермерського господарства в Бериславському районі; адміністративну будівлю об'єкта життєзабезпечення Херсона.
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Внаслідок обстрілів одна людина загинула.
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