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За сутки враг выпустил по Херсонщине 332 снаряда, погиб человек

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 23 июля 2023, 07:54
За сутки враг выпустил по Херсонщине 332 снаряда, погиб человек
Знак "Херсонская область". Фото из Википедии

За минувшие сутки противник совершил 59 обстрелов Херсонской области, выпустив 332 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", авиации, танков, БМП и БПЛА.

Источник: глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин

Прямая речь: "По городу Херсон враг выпустил 28 снарядов".

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Детали: Прокудин отметил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию фермерского хозяйства в Бериславском районе; административное здание объекта жизнеобеспечения Херсона.

В результате обстрелов один человек погиб.

Темы: Херсонская областьобстрел
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