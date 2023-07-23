Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За сутки враг выпустил по Херсонщине 332 снаряда, погиб человек

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 23 июля 2023, 07:54
За сутки враг выпустил по Херсонщине 332 снаряда, погиб человек
Знак "Херсонская область". Фото из Википедии

За минувшие сутки противник совершил 59 обстрелов Херсонской области, выпустив 332 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", авиации, танков, БМП и БПЛА.

Источник: глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин

Прямая речь: "По городу Херсон враг выпустил 28 снарядов".

Детали: Прокудин отметил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию фермерского хозяйства в Бериславском районе; административное здание объекта жизнеобеспечения Херсона.

Реклама:

В результате обстрелов один человек погиб.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ВСУ на юге кое-где прорвали первую линию обороны и вышли на промежуточную – Маляр

Зеленский заслушал Малюка о спецоперации СБУ в РФ: Мы благодарны

Китай примет участие во встрече в Саудовской Аравии по мирному плану Украины, Россию не приглашали

дополнено от 13:17, фотоГибель руководства МВД в Броварах: арестованы чиновники ГСЧС

Латвия попросит тысячи российских граждан покинуть страну

В Польше раскритиковали политику отношений с Украиной: государство истекает кровью

Все новости...
Херсонская область
РФ имеет дилемму из-за боев в низовье Днепра и контрнаступления на Запорожье – разведка Британии
Россияне ранили 10 человек в Донецкой области и одного человека в Херсонской за сутки
На Таврическом направлении войска РФ кое-где отступают, потеряли еще три роты – Тарнавский
Последние новости
01:58
В Керченском проливе морские дроны могли повредить российский танкер – росСМИ
01:33
Беспилотник атаковал Курскую область РФ: повреждены админздания
00:54
В районе Керчи прогремели взрывы: оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту
00:19
Россияне за сутки 15 раз обстреляли Сумскую область
23:51
видеоВ Чехии уволили официанта, который издевался над украинкой, включив гимн России
23:36
Больше всего сил россияне сконцентрировали на Купянском направлении – Маляр
23:16
В Молдове депутаты распущенного "Шору" обжаловали запрет на участие в выборах
23:00
В МВД идентифицировали более 61 тысячи оккупантов, погибших в Украине
22:43
На встрече в Саудовской Аравии страны распределят между собой пункты "формулы мира" – ОП
22:26
Зеленский выразил соболезнования Грузии из-за трагедии в курортном поселке
Все новости...
Реклама: