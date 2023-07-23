За сутки враг выпустил по Херсонщине 332 снаряда, погиб человек
Воскресенье, 23 июля 2023, 07:54
За минувшие сутки противник совершил 59 обстрелов Херсонской области, выпустив 332 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", авиации, танков, БМП и БПЛА.
Источник: глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин
Прямая речь: "По городу Херсон враг выпустил 28 снарядов".
Детали: Прокудин отметил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию фермерского хозяйства в Бериславском районе; административное здание объекта жизнеобеспечения Херсона.
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В результате обстрелов один человек погиб.
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