Збройні сили знищили ще понад 600 окупантів
Неділя, 23 липня 2023, 08:24
Українські захисники вбили на війні ще 630 російських військових, спалили 11 танків та 29 артсистем.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 241960 (+630) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4151 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8105 (+9) од,
- артилерійських систем – 4658 (+29) од,
- РСЗВ – 697 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 451 (+3) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3958 (+14),
- крилаті ракети ‒ 1298 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7172 (+13) од,
- спеціальна техніка ‒ 696 (+5).
Дані уточнюються.
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