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Збройні сили знищили ще понад 600 окупантів

Роман ПетренкоНеділя, 23 липня 2023, 08:24
Збройні сили знищили ще понад 600 окупантів
фото: генштаб

Українські захисники вбили на війні ще 630 російських військових, спалили 11 танків та 29 артсистем.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 241960 (+630) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4151 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8105 (+9) од,
  • артилерійських систем – 4658 (+29) од,
  • РСЗВ – 697 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 451 (+3) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 310 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3958 (+14),
  • крилаті ракети ‒ 1298 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7172 (+13) од,
  • спеціальна техніка ‒ 696 (+5).

Дані уточнюються.

Теми: Збройні силивійна
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