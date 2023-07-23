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Вооруженные силы уничтожили еще более 600 оккупантов

Роман ПетренкоВоскресенье, 23 июля 2023, 08:24
Вооруженные силы уничтожили еще более 600 оккупантов
фото: генштаб

Украинские защитники убили на войне еще 630 российских военных, сожгли 11 танков и 29 артсистем.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 241960 (+630) человек ликвидировано,
  • танков - 4151 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 8105 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 4658 (+29) ед,
  • РСЗО - 697 (+4) ед,
  • средства ПВО - 451 (+3) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3958 (+14),
  • крылатые ракеты - 1298 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7172 (+13) ед,
  • специальная техника - 696 (+5).

Данные уточняются.

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Темы: Вооруженные силывойна
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