Вооруженные силы уничтожили еще более 600 оккупантов
Воскресенье, 23 июля 2023, 08:24
Украинские защитники убили на войне еще 630 российских военных, сожгли 11 танков и 29 артсистем.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.07.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 241960 (+630) человек ликвидировано,
- танков - 4151 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 8105 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 4658 (+29) ед,
- РСЗО - 697 (+4) ед,
- средства ПВО - 451 (+3) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3958 (+14),
- крылатые ракеты - 1298 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7172 (+13) ед,
- специальная техника - 696 (+5).
Данные уточняются.