"Треба перемогти російське зло": Зеленський відреагував на обстріл Одеси
Неділя, 23 липня 2023, 09:52
Президент Володимир Зеленський відреагував на нічний російський обстріл Одеси та пообіцяв відповідь російським окупантам.
Джерело: Зеленський Telegram
Пряма мова Зеленського: "Ракети проти мирних міст, проти житлових будинків, собору...
Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь...
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Ми пройдемо це. Ми повернемо мир. І для цього треба перемогти російське зло".
Деталі: Він повідомив, що усім, хто постраждав від цієї атаки, надається допомога.
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