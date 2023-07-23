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"Треба перемогти російське зло": Зеленський відреагував на обстріл Одеси

Роман ПетренкоНеділя, 23 липня 2023, 09:52
Треба перемогти російське зло: Зеленський відреагував на обстріл Одеси
одеса 23 липня, фото зі сторінки зеленського

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічний російський обстріл Одеси та пообіцяв відповідь російським окупантам.

Джерело: Зеленський Telegram

Пряма мова Зеленського: "Ракети проти мирних міст, проти житлових будинків, собору...

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Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь...

Ми пройдемо це. Ми повернемо мир. І для цього треба перемогти російське зло".

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Деталі: Він повідомив, що усім, хто постраждав від цієї атаки, надається допомога.

Теми: ОдесаобстрілвійнаЗеленський
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