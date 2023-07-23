"Надо победить российское зло": Зеленский отреагировал на обстрел Одессы
Воскресенье, 23 июля 2023, 09:52
Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночной российский обстрел Одессы и пообещал ответ российским оккупантам.
Источник: Зеленский Telegram
Прямая речь Зеленского: "Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора...
Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как и всегда, это зло проиграет. И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ...
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Мы пройдем это. Мы вернем мир. И для этого надо победить российское зло".
Детали: Он сообщил, что всем, кто пострадал от этой атаки, оказывается помощь.
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