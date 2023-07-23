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Росіяни ймовірно намагаються створити буферну зону навколо Луганщини – розвідка Британії

Роман Петренко, "Європейська правда"Неділя, 23 липня 2023, 10:19

Британська розвідка припускає, що активізація дій РФ на Слобожанському напрямку свідчить, що Росія дуже зацікавлена зберегти і за можливості отримати нові здобутки у тому районі. 

Джерело: розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії, "Європейська правда"

Деталі: Розвідка відзначає, що останніми днями на північній ділянці лінії фронту, у Харківській та Луганській областях, зросла інтенсивність артобстрілів та, можливо, атак росіян невеликими групами – хоча російська дезінформація ускладнює розуміння, що відбувається. 

Дослівно: "Росія, скоріш за все, отримала дуже незначні успіхи, але її поновлена активність на півночі свідчить про важливість цього району для Кремля, оскільки зараз Росія відчуває значний тиск на півдні у секторі під Запоріжжям.

Західна група сил РФ скоріш за все намагається знову просунутися до річки Оскіл, щоб створити буферну зону довкола Луганської області, володіння якою Росія майже точно вважає однією з головних цілей у війні".

Теми: РосіяПутінокупаціявійна
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