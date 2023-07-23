Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни ймовірно намагаються створити буферну зону навколо Луганщини – розвідка Британії

Роман Петренко, "Європейська правда"Неділя, 23 липня 2023, 10:19

Британська розвідка припускає, що активізація дій РФ на Слобожанському напрямку свідчить, що Росія дуже зацікавлена зберегти і за можливості отримати нові здобутки у тому районі. 

Джерело: розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії, "Європейська правда"

Деталі: Розвідка відзначає, що останніми днями на північній ділянці лінії фронту, у Харківській та Луганській областях, зросла інтенсивність артобстрілів та, можливо, атак росіян невеликими групами – хоча російська дезінформація ускладнює розуміння, що відбувається. 

Дослівно: "Росія, скоріш за все, отримала дуже незначні успіхи, але її поновлена активність на півночі свідчить про важливість цього району для Кремля, оскільки зараз Росія відчуває значний тиск на півдні у секторі під Запоріжжям.

Реклама:

Західна група сил РФ скоріш за все намагається знову просунутися до річки Оскіл, щоб створити буферну зону довкола Луганської області, володіння якою Росія майже точно вважає однією з головних цілей у війні".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяПутінокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, доповненоУ Керченській протоці морський дрон протаранив російський танкер

ЗСУ на півдні подекуди прорвали першу лінію оборони і вийшли на проміжну – Маляр

Зеленський заслухав Малюка про спецоперацію СБУ в РФ: Ми вдячні

Китай візьме участь у зустрічі в Саудівській Аравії щодо мирного плану України, Росію не запрошували

доповнено від 13:17, фотоЗагибель керівництва МВС у Броварах: арештовано чиновників ДСНС

Латвія попросить тисячі російських громадян залишити країну

Усі новини...
Росія
Зеленський ініціював скликання ради Україна-НАТО через дії РФ у Чорному морі
Лукашенко прилетів до Путіна в Петербург
Колишній "прем'єр" донецьких бойовиків потрапив під обстріл в Україні
Останні новини
04:44
З пошкодженого поблизу Криму російського танкера немає витоку палива – росЗМІ
03:51
8 українських пілотів готові навчатися на F-16 – ЗМІ
02:54
Через брак медиків на окуповану Херсонщину прибули "гастролери" з Петербурга – ЦНС
01:58
фото, доповненоУ Керченській протоці морський дрон протаранив російський танкер
01:33
Безпілотник атакував Курську область РФ: пошкоджено адмінбудівлі
00:54
У районі Керчі прогриміли вибухи: окупанти перекрили рух по Кримському мосту
00:19
Росіяни за добу 15 разів обстріляли Сумщину
23:51
відеоУ Чехії звільнили офіціанта, який збиткувався з українки, увімкнувши гімн Росії
23:36
Найбільше сил росіяни сконцентрували на Куп’янському напрямку – Маляр
23:16
У Молдові депутати розпущеного "Шору" оскаржили заборону на участь у виборах
Усі новини...
Реклама: