Россияне вероятно пытаются создать буферную зону вокруг Луганщины - разведка Британии

Британская разведка предполагает, что активизация действий РФ на Слобожанском направлении свидетельствует, что Россия очень заинтересована сохранить и по возможности получить новые достижения в том районе.

Источник: разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании,"Европейская правда"

Детали: Разведка отмечает, что в последние дни на северном участке линии фронта, в Харьковской и Луганской областях, возросла интенсивность артобстрелов и, возможно, атак россиян небольшими группами – хотя российская дезинформация затрудняет понимание, что там происходит.

Реклама:

Дословно: "Россия, скорее всего, получила очень незначительные успехи, но ее возобновленная активность на севере свидетельствует о важности этого района для Кремля, поскольку сейчас Россия испытывает значительное давление на юге в секторе под Запорожьем.

Западная группа сил РФ, скорее всего, пытается снова продвинуться к реке Оскол, чтобы создать буферную зону вокруг Луганской области, владение которой Россия почти точно считает одной из главных целей в войне".