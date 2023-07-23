Росіяни вбили чотирьох та поранили десятьох цивільних лише на Донеччині

Прокуратура Донецької області повідомила, що за добу внаслідок атак росіян через цивільних четверо загиблих і дев’ятеро поранених.

Джерело: прокуратура області

Деталі: За даними прокуратури, Росія атакувала з артилерії та реактивних систем залпового вогню населені пункти на півночі області.

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Під ворожий вогонь потрапили міста Авдіївка, Дружківка, Сіверськ, а також Торецьке, Софіївка Дружківської міської громади, Дружба, Торецьк та Федорівка.

Загиблих зафіксували у селах Торецькому, Софіївці та Федорівці.

У поранених діагностовані мінно-вибухові травми, осколкові поранення та інші тілесні ушкодження. Наразі постраждалим надається невідкладна медична допомога.