Россияне убили четырех и ранили десять гражданских только в Донецкой области
Воскресенье, 23 июля 2023, 11:01
Прокуратура Донецкой области сообщила, что за сутки в результате атак россиян из-за гражданских четверо погибших и девять раненых.
Источник: прокуратура области
Детали: По данным прокуратуры, Россия атаковала из артиллерии и реактивных систем залпового огня населенные пункты на севере области.
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Под вражеский огонь попали города Авдеевка, Дружковка, Северск, а также Торецкое, Софиевка Дружковской городской громады, Дружба, Торецк и Федоровка.
Погибших зафиксировали в селах Торецкое, Софиевка и Федоровка.
У раненых диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и другие телесные повреждения. Сейчас пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь.
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