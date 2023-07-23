Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне убили четырех и ранили десять гражданских только в Донецкой области

Роман ПетренкоВоскресенье, 23 июля 2023, 11:01
Россияне убили четырех и ранили десять гражданских только в Донецкой области
последствия обстрелов донецкой области, фото ова

Прокуратура Донецкой области сообщила, что за сутки в результате атак россиян из-за гражданских четверо погибших и девять раненых.

Источник: прокуратура области

Детали: По данным прокуратуры, Россия атаковала из артиллерии и реактивных систем залпового огня населенные пункты на севере области.

Под вражеский огонь попали города Авдеевка, Дружковка, Северск, а также Торецкое, Софиевка Дружковской городской громады, Дружба, Торецк и Федоровка.

Реклама:

Погибших зафиксировали в селах Торецкое, Софиевка и Федоровка.

У раненых диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и другие телесные повреждения. Сейчас пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь.

Темы: Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, дополненоВ Керченском проливе морской дрон протаранил российский танкер

ВСУ на юге кое-где прорвали первую линию обороны и вышли на промежуточную – Маляр

Зеленский заслушал Малюка о спецоперации СБУ в РФ: Мы благодарны

Китай примет участие во встрече в Саудовской Аравии по мирному плану Украины, Россию не приглашали

дополнено от 13:17, фотоГибель руководства МВД в Броварах: арестованы чиновники ГСЧС

Латвия попросит тысячи российских граждан покинуть страну

Все новости...
Донецкая область
Обстрел Дружковки кассетными боеприпасами: ранены двое жителей
Обстрел Нью-Йорка на Донетчине: по меньшей мере четверо погибших
Россияне ударили по Нью-Йорку в Донецкой области: есть раненые – ОП
Последние новости
05:23
Кремль не демонстрирует желания вернуться к "зерновой сделке" – ISW
04:44
С поврежденного вблизи Крыма российского танкера нет утечки топлива – росСМИ
03:51
8 украинских пилотов готовы учиться на F-16 – СМИ
02:54
Из-за нехватки медиков на оккупированную Херсонщину прибыли "гастролеры" из Петербурга – ЦНС
01:58
фото, дополненоВ Керченском проливе морской дрон протаранил российский танкер
01:33
Беспилотник атаковал Курскую область РФ: повреждены админздания
00:54
В районе Керчи прогремели взрывы: оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту
00:19
Россияне за сутки 15 раз обстреляли Сумскую область
23:51
видеоВ Чехии уволили официанта, который издевался над украинкой, включив гимн России
23:36
Больше всего сил россияне сконцентрировали на Купянском направлении – Маляр
Все новости...
Реклама: