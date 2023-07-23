Столтенберг на прохання Зеленського скликає Раду Україна-НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг погодився на запит президента Володимира Зеленського скликати зустріч новоствореної Ради Україна-НАТО.

Джерело: dpa, "Європейська правда"

Деталі: Речниця Альянсу Оана Лунгеску розповіла, що зустріч відбудеться у середу на рівні послів з метою "консультацій щодо останніх подій та обговорення транспортування українського збіжжя через Чорне море".

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Нагадаємо: У вечірньому відеозверненні 22 липня президент України Володимир Зеленський розповів, що під час телефонної розмови просив Столтенберга невідкладно скликати Раду Україна-НАТО через агресивні кроки РФ у Чорному морі.