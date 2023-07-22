Зеленський ініціював скликання ради Україна-НАТО через дії РФ у Чорному морі
Президент Володимир Зеленський звернувся до генсека НАТО Єнса Столтенберга з пропозицією невідкладно скликати раду Україна-НАТО через агресивні кроки РФ у Чорному морі.
Джерело: Зеленський у відеозверненні
Пряма мова: "Говорили (зі Столтенбергом – ред.) про безпекову ситуацію зараз, зокрема російські агресивні кроки в Чорному морі. Будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми з відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза – найменший із можливих наслідків.
Обговорили з паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору.
У нашій співпраці ми перейшли на новий, вищий рівень – рівень ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса з пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. Днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати".
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Передісторія:
- 17 липня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про зупинку дії "зернової угоди". Також Росія оголосила про відкликання гарантій безпеки судноплавства в рамках Чорноморської зернової ініціативи.
- Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди", та поговорить з ним про це.
- А Зеленський запропонував Туреччині й ООН продовжити роботу "зернового коридору" без РФ.
- 19 липня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія "розгляне можливість" повернення до "зернової угоди" лише у разі повного виконання її умов.
- Останніми днями росіяни своїми ударами знищували зерно на півдні України. Так, 19 липня внаслідок російських атак на інфраструктуру на Одещині в порту Чорноморська було знищено 60 тисяч тонн зерна. 21 липня нічна атака РФ знищила 100 тонн гороху і 20 тонн ячменю на Одещині.