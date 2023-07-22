Зеленський ініціював скликання ради Україна-НАТО через дії РФ у Чорному морі

Президент Володимир Зеленський звернувся до генсека НАТО Єнса Столтенберга з пропозицією невідкладно скликати раду Україна-НАТО через агресивні кроки РФ у Чорному морі.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Говорили (зі Столтенбергом – ред.) про безпекову ситуацію зараз, зокрема російські агресивні кроки в Чорному морі. Будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми з відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза – найменший із можливих наслідків.

Обговорили з паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору.

У нашій співпраці ми перейшли на новий, вищий рівень – рівень ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса з пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. Днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати".

Читайте також: День народження "зернового коридору" і день кінця. Як Україна знову опинилася в морській блокаді та чим це загрожує

Передісторія: