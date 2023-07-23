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Часів Яр: росіяни знищили Палац культури, в якому надавали медичну допомогу – ОВА

Роман ПетренкоНеділя, 23 липня 2023, 12:44
Часів Яр: росіяни знищили Палац культури, в якому надавали медичну допомогу – ОВА
фото ова

Російські окупанти знищили Палац культури у Часовому Ярі на Донеччині, який використовувався як міський гуманітарний штаб та місце надання медичної допомоги.

Джерело: очільник Донецької ОВА Павло Кириленко у Facebook

Пряма мова Кириленка: "Окупанти відкрили вогонь по місту вдосвіта - касетними боєприпасами. Зчинилася пожежа.

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Рятувальники ДСНС виїхали на місце події, але вимушені були припинити роботу, оскільки рашисти не припиняли стріляти.

Будівля Палацу культури згоріла".

 

Деталі: За словами Кириленка, знищений незначний запас гуманітарної допомоги та медичне обладнання.

ВІДЕО ДНЯ

Жертв немає.

Дивіться репортаж УП з Часового Яру:

Теми: Донецька областьЗбройні силимедицинавійна
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