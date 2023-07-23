Часов Яр: россияне уничтожили Дворец культуры, в котором оказывали медицинскую помощь – ОВА

Российские оккупанты уничтожили Дворец культуры в Часовом Яру Донецкой области, который использовался как городской гуманитарный штаб и место оказания медицинской помощи.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Facebook

Прямая речь Кириленко: "Оккупанты открыли огонь по городу на рассвете - кассетными боеприпасами. Возник пожар.

Спасатели ГСЧС выехали на место происшествия, но вынуждены были прекратить работу, поскольку рашисты не прекращали стрелять.

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Здание Дворца культуры сгорело".

Детали: По словам Кириленко, уничтожен незначительный запас гуманитарной помощи и медицинское оборудование.

Жертв нет.

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