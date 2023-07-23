Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Часов Яр: россияне уничтожили Дворец культуры, в котором оказывали медицинскую помощь – ОВА

Роман ПетренкоВоскресенье, 23 июля 2023, 12:44
Часов Яр: россияне уничтожили Дворец культуры, в котором оказывали медицинскую помощь – ОВА
фото ова

Российские оккупанты уничтожили Дворец культуры в Часовом Яру Донецкой области, который использовался как городской гуманитарный штаб и место оказания медицинской помощи.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Facebook

Прямая речь Кириленко: "Оккупанты открыли огонь по городу на рассвете - кассетными боеприпасами. Возник пожар.

Реклама:

Спасатели ГСЧС выехали на место происшествия, но вынуждены были прекратить работу, поскольку рашисты не прекращали стрелять.

Здание Дворца культуры сгорело".

 

Детали: По словам Кириленко, уничтожен незначительный запас гуманитарной помощи и медицинское оборудование.

ВИДЕО ДНЯ

Жертв нет.

Смотрите репортаж УП с Часового Яра.

Темы: Донецкая областьВооруженные силымедицинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Разрушенные дома, памятники архитектуры, храм: в ОВА показали последствия атаки на Одессу
Данилов об обстрелах Одессы: Украина отреагирует должным образом
Россияне вероятно пытаются создать буферную зону вокруг Луганщины - разведка Британии
Минобороны РФ заявило, якобы в Одессе готовили "теракты против России"
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: